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لمريض القولون.. 6 أطعمة تضرك أهمها البطيخ والطحينة والجبن

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لمريض القولون.. 6 أطعمة تضرك أهمها البطيخ والطحينة والجبن لمريض القولون.. 6 أطعمة تضرك أهمها البطيخ والطحينة والجبن
ازداد فى الآونة الأخيرة عدد الإصابات بأمراض القولون، ويرجع ذلك لانتشار ممارسة العديد من العادات الغذائية الخاطئة.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن هناك العديد من الأطعمة التى تسبب إثارة القولون والاضطرابات والانتفاخ والألم والإصابة بالإسهال أو الإمساك.

ويتابع استشارى السمنة والنحافة، أن هناك العديد من الأمراض التى تصيب المعدة وهى:
>1- سوء الهضم، أى عدم القدرة على التخلص من مخلفات الطعام.
>2- زيادة أحماض المعدة.
>3- التعرض للالتهابات فى المعدة.
>4- قد يصاب العديد من الأشخاص بالقرح.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، بعض الأطعمة التى تثير القولون، ومنها:
>1- البقوليات حيث تسبب انتفاخ البطن، والتى تشمل (الفول، العدس، اللوبيا، الحمص).
>2- البطيخ والشمام "الكانتلوب" والجوافة، ينصح بعدم تناولهم لمرضى القولون.
>3- الأطعمة السريعة والدسمة والمقلية.
>4- الحلاوة الطحينية والطحينة.
>5- التمر.
>6- منتجات الألبان كالجبن.

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مصر 365