للحوامل.. نصائح لحمايتك وجنينك من حرارة الجو..أهمها تجنب المخللات

ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة من أهم العوامل، التى تساعد على انتشار عدد كبير من الأمراض فى فصل الصيف، وتمثل تلك العوامل خطرا مضاعفا لدى المرأة فى فترة الحمل.

والسبب يرجع تبعا لرأى استشارى أمراض النساء والولادة الدكتور عطية أبو النجا إلى أن جسد المرأة فى فترة الحمل ترتفع درجة حرارته بشكل طبيعى، نتيجة لارتفاع نسبة هرمون الأنوثة فى تلك المرحلة.

وهو ما يرفع من شعورها بالحرارة، وبالتالى يرفع أيضا من فرص تأثرها بالدرجات المرتفعة لحرارة الجو.

لذا ينصح أبو النجا بضرورة توخى المرأة فى فترة الحمل الحذر من ارتفاع درجات الحرارة، نظرا لما قد تسببه من زيادة فرص تعرضها لبعض الأعراض كضيق التنفس والهبات الساخنة.

ويقدم أبو النجا عددا من النصائح الهامة للمرأة فى فترة الحمل، والتى تجنبها التعرض لأضرار حرارة الجو المرتفعة وأهمها:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة فى ساعات الذروة

>- الحرص على تناول كميات كبيرة من الماء والسوائل الطبيعية بما لا يقل عن ثلاثة ليترات يوميا

>- تجنب التواجد فى الأماكن سيئة التهوية والمزدحمة

>- تناول الخضروات والفواكه الطازجة والابتعاد عن الطعام الدسم

>- تجنب تناول الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية من الملح كالمخللات والجبن الحادقة