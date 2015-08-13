احذرى.. اللانشون يسبب الإصابة بالسرطان ومرض السكر

قد يفضل البعض وخصوصا الفقراء من الناس تناول اللانشون نظرًا لرخص ثمنه واعتقادهم أنه يتم تصنيعه من اللحوم الخالصة ونظرًا لأن الأطفال يفضلونه للنكهات الموجودة فيه وشكله المميز الذى يجذبهم وقد تظن الأم أنها تقدم لطفلها وجبة متكاملة من البروتينات.

ويقول الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، إن هذه اللحوم عبارة عن أغذية يعاب عليها ارتفاع معدلات السعرات الحرارية والدهون المشبعة الغنية بالكولسترول وأيضًا الأملاح المتعددة التى تضاف لها لكى تحمى اللانشون من الميكروبات وتقوم على تجفيفها وحفظها.

ويحذر من خطورة الإضافات التى يتم إضافتها إلى اللانشون واللحوم المصنعة عمومًا ومن هذه الإضافات مواد مثل أحادى جلوتيوميت الصوديوم أو أملاح الفوسفات أو النترييت فالمادة الأولى تستخدم لإعطاء النكهة لهذه اللحوم وتستخدم بكثرة فى بعض الأطعمة ولكن الدراسات أثبتت أنها تسبب العصبية واضطرابات المزاج، موضحًا أن أملاح الفوسفات تضاف إلى محاليل معالجة اللحم بهدف حبس الماء أما أملاح النتريت فهى تستخدم لأكثر من غرض أولها إعطاء اللحوم اللون الوردى الزاهى الذى يميز العديد من اللحوم المصنعة وثانيها استخدامها كمادة حافظة من بكتيريا التسمم الغذائى وثالثها كمادة مضادة لأكسدة الدهون فى اللحم وأخيرًا للحفاظ على طعم اللحم موضحًا أن خطورة أملاح النتريت أنها تتحد مع أجزاء من البروتين الأمينات وتكون النيتروزأمين الذى قد يؤدى إلى الإصابة بالسرطان فقد أظهر هذا المركب خطورته على حيوانات التجارب.

ويضيف هشام الخياط: على الرغم من ذلك يؤيد البعض استخدام النتريت فى حفظ اللحوم المصنعة وحجتهم أن خطورته تكون فى زيادة الكمية المضافة منه وتحدد القوانين الدولية بدقة صارمة هذه الكميات والحدود الآمنة منها.

وأكد خطورة أخرى للحوم المصنعة والتى تأتى من إضافة مضادات الأكسدة التى تستخدم لحفظ المواد الدهنية من التزنخ إلا أن إضافتها تتم بنسب تتعدى المسموح به والبديل الآمن هو إضافة مواد طبيعية بدلاً منها موضحًا أن اللحوم المصنعة تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر

واكتشف الباحثون فى أكثر من دراسة علمية أن المرتديلا والسجق واللانشون وغيرهم من اللحوم المعالجة تزيد خطر إصابة الرجال بمرض السكر.

وأكد أن الرجال الذين يستهلكون اللحوم المصنعة مثل السجق والسلامى والمرتديلا وغيرها لخمس مرات أو أكثر أسبوعيًا يكونون أكثر عرضة للإصابة بسكر النوع الثانى بنسبة 46% مقارنة مع من يتناولون مثل هذه اللحوم بكميات أقل.

وقال الدكتور الخياط إن الخبراء وجدوا أن مواد النتريت الموجودة فى اللحوم المعلبة والمصنعة تؤذى خلايا البنكرياس المنتجة لهرمون الأنسولين الذى يساعد فى تحويل السكر إلى طاقة فى الجسم وشدد هؤلاء فى الدراسة التى نشرتها مجلة العناية بمرضى السكرى الصادرة عن الجمعية الأمريكية لمرض السكر على ضرورة الاعتدال فى تناول اللحوم المصنعة مؤكدين أهمية إجراء المزيد من الدراسات للكشف عن تأثيراتها لاسيما أن تناولها يتم مع أطعمة دسمة أخرى مثل البطاطس المقلية.