حصر أموال الإخوان تعلن التحفظ على ممتلكات صفوان ثابت عدا شركة جهينة

قال المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، بأن اللجنة قررت التحفظ على 522 مقرا من مقرات الجماعة الإخوانية فى مختلف محافظات الجمهورية، كما تم التحفظ على عدد كبير من العقارات الخاصة بالجماعة كالمبانى والأراضى الزراعية منها 400 فدان زراعى مملوكة لقيادة إخوانية، كما تم التحفظ على عدد من السيارات. وأوضح خميس خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بوزارة العدل، بأن آخر قرار اتخذته اللجنة هو التحفظ على ممتلكات أحمد صفوان ثابت “أمواله السائلة والمنقولة والعقارية ولم يشمل شركة جهينة لأنها شركة مساهمة”.