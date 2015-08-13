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إصابة تاجر مخدرات بطلق ناري عقب تبادل النيران مع الشرطة بسوهاج‎

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إصابة تاجر مخدرات بطلق ناري عقب تبادل النيران مع الشرطة بسوهاج‎ إصابة تاجر مخدرات بطلق ناري عقب تبادل النيران مع الشرطة بسوهاج‎

اصيب تاجر مخدرات بطلق ناري عقب تبادل النيران مع الشرطة أثناء القبض عليه بناحية تل الزوكـي – دائرة مركز طما.

كان اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو  تمام عبد العزيز إبراهيم 30 سنة عامل– ويقيم بناحية تل الزوكـي – دائرة المركز بالإتجار فـي المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

وعقب تقنين الإجراءات ، قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث المركز مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن استهدفت المذكور وحال سير القوات وردت معلومات مفادها تواجد المتحري عنه المذكور بمدخل القرية ويقوم بمزاولة نشاطه الإجرامي وفور وصول القوات بادرهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية مما نتج عنه إصابته ” بطلق ناري أسفل الظهر من الجهة اليسري ” – وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي .

وتم ضبط بحوزة المتهم  ”8″ قطع من مادة داكنة اللون يشتبه أن تكون لمادة الحشيش المخدر يزنوا حوالـي 300 جرام وفرد روسي صناعة محلية وهاتف محمول.

وتم التحفـظ علــــي المضبوطـات، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها .

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