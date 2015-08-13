السجن سنة لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "رأفت ف م" عاطل ومقيم بمركز المنشأة، بالسجن سنة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أيمن محمود محمد، وعبد الحكيم محسن عبده، بأمانة سر محمود سيد.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المنشأة بسوهاج عندما وردت المعلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع. وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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