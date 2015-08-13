أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن سنة لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات بسوهاج

Google+ Print
السجن سنة لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات بسوهاج السجن سنة لعاطل وغرامة 50 ألف جنيه لاتجاره فى المخدرات بسوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج بمعاقبة المتهم "رأفت ف م" عاطل ومقيم بمركز المنشأة، بالسجن سنة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه، بعد اتهامه بالاتجار فى الحشيش.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين أيمن محمود محمد، وعبد الحكيم محسن عبده، بأمانة سر محمود سيد.

ترجع أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز المنشأة بسوهاج عندما وردت المعلومات لضباط المباحث من أحد المصادر السرية، عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، بدائرة المركز وترويجها على عملائه.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم متلبسًا وبحوزته عدد من قطع الحشيش كانت معدة للبيع. وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365