القبض على عاطل بحوزته كيلو بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

تمكنت مباحث قسم منوف بالمنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته 27 لفافة بانجو تزن حوالى كيلو، وذلك قبل ترويجها على المتعاطين، تم التحفظ على المضبوطات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد رشاد رئيس مباحث قسم منوف يفيد بضبط "محمد.ر.ح" 41 عاما عاطل وبحوزته 27 لفافة بانجو تزن حوالى كيلو، تم التحفظ على المضبوطات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.