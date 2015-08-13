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تجديد حبس 3 أطفال شوارع 15 يوما لاتهامهم بقتل صديقهم عقب اغتصابه بالمرج

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تجديد حبس 3 أطفال شوارع 15 يوما لاتهامهم بقتل صديقهم عقب اغتصابه بالمرج تجديد حبس 3 أطفال شوارع 15 يوما لاتهامهم بقتل صديقهم عقب اغتصابه بالمرج
جددت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار تامر عبد الونيس، اليوم الخميس، تجديد حبس 3 أطفال شوارع، 15 يوماَ على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بقتل صديقهم عقب اغتصابه بمنطقة المرج.

كان العميد خالد الهياتمى، مأمور قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحمد عباس عبد الحافظ عباس 37 سنة حارس بشركة حراسة، والقائم بحراسة قصر نعمت هانم الكائن بدائرة القسم ومقيم دائرة القسم بعثوره على جثة لذكر فى العقد الثانى من العمر ملقاة داخل قناة مياه جافة بحديقة القصر، وبالانتقال ومعاينة الجثة تبين وجود إصابات بالرأس من الجهة اليسرى وسجحات متفرقة بأنحاء الجسم.

وانتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبين من خلال المعاينة المبدئية أنها جثة طفل من أطفال الشوارع ويلقب "مصطفى.ط" 16 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وبدأ فريق من ضباط الشرطة فى البحث والتحرى حول ملابسات الحادث.

وتوصلت التحريات إلى أن المتوفى كان شاذا جنسيا، وأن وراء ارتكاب الواقعة كل من "رضوان.ز.ا" 22 سنة سائق، و"وليد.ع.ح.م" 16 سنة عاطل، و"يوسف.ر.م.أ" 15سنة فكهانى، و"أحمد.م.ع"، مقيمين دائرة القسم.

يشار إلى أن نيابة شرق القاهرة، أخلت منذ أيام سبيل المتهم الرابع فى القضية ويدعى "أحمد.م.ع"، بضمان محل إقامته.

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مصر 365

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