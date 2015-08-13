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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ببنى سويف

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القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ببنى سويف القبض على 3 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة ببنى سويف
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم الخميس، بإشراف اللواء رضا طبلية مدير الأمن وبرئاسة العميد خلف حسين رئيس المباحث الجنائية القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخص وطلقات.

تمكنت الحملة التى شارت فيها قوات المباحث من مراكز شرطة ببا والفشن وناصر من القبض على "كريم.ع.ش" 35 سنة عاطل مقيم كفر ناصر مركز ببا وبحوزته بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 وأربع طلقات من ذات العيار ،تحرر المحضر رقم 2015/4877 إدارى مركز ببا.

كما تم ضبط "عباس .م.ح" 25 سنة فلاح مقيم مركز مغاغة المنيا وبحوزته فرد روسى عيار 7,62×39 ثلاث طلقات من ذات العيار، تحرر له المحضر رقم 2015/4371 إدارى مركز الفشن وضبط "رأفت.ر.ع" 27 سنة عامل مقيم دنديل مركز ناصر وبحوزته فرد خرطوش عيار 16 وطلقة من ذات العيار، تحرر له المحضر رقم 2015/2716 إدارى مركز ناصر.

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مصر 365