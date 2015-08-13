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جمارك المطار تضبط راكبا مصريا حاول تهريب هواتف محمولة بـ450 ألف جنيه

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جمارك المطار تضبط راكبا مصريا حاول تهريب هواتف محمولة بـ450 ألف جنيه جمارك المطار تضبط راكبا مصريا حاول تهريب هواتف محمولة بـ450 ألف جنيه
تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، اليوم الخميس، من إحباط محاولة تهريب 70 هاتفا محمولا ماركة "آى فون 6" بقيمة 450 ألف جنيه .

وقالت مصادر جمركية إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الخطوط القطرية القادمة من الصين اشتبه أحمد عز الدين مأمور صالة الوصول فى أحد الركاب المصريين، وبتفتيش حقائبه تبين إخفاؤه لـ70 هاتفا محمولا ماركة "آى فون 6 " فى قاع سحرى بحقيبته، وقدرت قيمتهم بـ450 ألف جنيه.

وتم تحرير محضر جمركى بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب وتحريز المضبوطات بوديعة الجمارك .

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مصر 365