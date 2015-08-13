جامعة جنوب الوادى تعلن إعادة فتح باب اختبار القدرات لطلاب الثانوية

أعلن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، أن الجامعة أعادت فتح الباب لاختبار القدرات للطلاب الناجحين فى الثانوية العامة هذا العام، والذين لم يتمكنوا من التقدم فى المواعيد المقررة.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكليات التى تعيد فتح اختبار القدرات بها هى كليات التربية الرياضية والتربية النوعية ( فنية – موسيقية) والتمريض بقنا والسياحة والفنادق بالأقصر فى حدود الحد الأدنى المعلن والطاقة الاستيعابية بتلك الكليات، خلال الفترة من الخميس الموافق 13/8/2015 حتى الأربعاء 19/8/2015 .

وقال الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الطلاب الذين يرغبون فى تأدية الاختبارات بإحدى هذه الكليات عليهم الحصول على بطاقة التقدم للاختبار من الكليات المعلن عنها، مع إحضار رقم جلوس الطالب بالثانوية العامة أو استمارة النجاح وصورة من أى منهم لكل نوع من القدرات وصورة شخصية لكل اختبار وعدد 2 صورة لاختبارات قدرات التربية الرياضية.

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