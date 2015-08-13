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مجازاة 6 موظفين بالوحدة المحلية لكفر الغاب بدمياط لتغيبهم عن العمل

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مجازاة 6 موظفين بالوحدة المحلية لكفر الغاب بدمياط لتغيبهم عن العمل مجازاة 6 موظفين بالوحدة المحلية لكفر الغاب بدمياط لتغيبهم عن العمل
وافق الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط على مجازاة 6 موظفين بالوحدة المحلية بكفر الغاب بمركز ومدينة كفر سعد بخصم يوم من راتب كل منهم، لتركهم العمل دون سند من القانون، وذلك بناءً على محضر التحقيق الوارد من مديرية التنظيم والإدارة بشأن عدم انتظام العمل بالوحدة المحلية وعدم تواجد بعض العاملين وتركهم العمل بصفة مستمرة.

وبعد قيام المديرية بتشكيل فريق عمل من مفتش إدارة التفتيش لعمل انضباط الإدارة، والتأكد مما ورد بالشكوى، تبين عدم تواجد 6 موظفين بمقر العمل بالرغم من إقرار مسئول الحضور والانصراف بتوقيعهم بسجل الحضور.

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مصر 365