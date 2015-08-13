إنشاء حضانة لأبناء العاملين بجامعة بنى سويف

قرر الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بنى سويف، إنشاء روضة مدرسية نموذجية "حضانة أطفال"، لرعاية أسرة الجامعة من أبناء العاملين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعة.

وأكد "لطفى" فى بيان إعلامى اليوم الخميس، أن إنشاء الحضانة يأتى ضمن المنظومة التى تهدف إلى توفير المناخ المناسب للعاملين، وإتاحة الفرص لهم للتقدم فى عملهم ومراعاة للبعد الاجتماعى، وإيمانا من الجامعة بأهمية العنصر البشرى فى عمليات التطوير والتنمية بقطاعات الجامعة المختلفة، وامتدادا للخدمات المقدمة لهم، والتى تستهدف دائمًا الراحة والأمان لهم أثناء تأدية عملهم، مشيرًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الجامعة بالعاملين وتحفيزهم الدائم والمستمر على بذل مزيد من الجهد لخدمة وحسن سير العملية التعليمية وتشجيعًا للعاملين باعتبارهم أحد أضلاع مثلث العمل الذى يشمل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وأوضح الدكتور أشرف مرسى عميد كلية رياض الأطفال، أن الحضانة تشمل مكتبة وفصولا تعليمية وصالة ألعاب ومزودة بوسائل تعليمية، وأيضا أدوات ترفيهية، للعمل على راحة الأطفال ومراعاة وسائل الأمن والسلامة.