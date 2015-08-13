فرقة “المولوية ” للغناء الصوفى تحيى حفلين بالأسكندرية ودمنهور .الأسبوع المقبل

تقدم فرقة المولوية المصرية بقيادة “عامر التونى” مجموعة من أشهر قصائد شعراء الصوفيه ،وذلك بالحفلين المقرر قيامها بإحيائهما الأسبوع المقبل.

ويقام الاول فى الثامنة مساء السبت 15 اغسطس على مسرح اوبرا دمنهور ،والثانى مساء الاثنين 17 اغسطس على مسرح سيد درويش ” اوبرا الاسكندرية ” .

> المولوية المصرية هي فرقة موسيقية أسسها المنشد عامر التونى عام 1994،و تهتم بالموسيقى والرقص الصوفى ،وتقوم بالقاء الضوء على التراث المولوى المصري، ونشره فى مختلف دول العالم تأكيداً على خصوصية الثقافة والفنون المصرية وهويتها المتميزة.