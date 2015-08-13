“إيهاب توفيق”..”مدحت صالح” “الحجار” و”غاليه بن على” يحيون الدورة24 لمهرجان القلعه للموسيقى والغناء

كشفت د.إيناس عبد الدايم “رئيس دار الأوبرا” ان الدورة 24لمهرجان القلعه الموسيقى والغناء ،والمقرر إنطلاقها فى الثامنة مساء الخميس 20 اغسطس ،سيقدم خلالها 24حفل غنائى لنجوم الأغنية والموسيقى ،كما سيتم تكريم 5شخصيات فنية.

> وقالت ان الحفلات ستقام على مسرحى المحكى (1) و(2) ،حيث يحيى حفل الافتتاح فريق الجاز المصرى الالمانى “كايرو ستبس” لمؤسسه عازف العود باسم درويش ،وبمشاركة المنشد الصوفي زين محمود وكورال الكاروز مع المرنم القبطى ماهر فايز ،ومجموعه من ابرز العازفين الالمان بقيادة المايسترو سبستيان مولر.

> وعن حفل الختام قالت رئيس الأوبرا، ستحييه فرقة” بيلا روزا” للفلامنكو الاسباني، تحت شعار فلامنكو لمصر بالتعاون مع الفنان ناصر النوبي وفرقة جميزه.

> كمااكدت رئيسة الاوبرا ان هذه الدورة من المهرجان تشهد تكريم 5 شخصيات ساهموا بانجازاتهم فى اثراء الساحة الفنية المصرية ،و شاركوا فى نجاح الدورات المتتاليه للمهرجان ،وهم اسم الراحل اشرف عبد المحسن كبير مهندسى الصوت بالاوبرا ، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار ، عازف العود سيد منصور ، مغنى الاوبرا وليد كريم وخبير الماكياج احمد فكرى ..

> وأوضحت أن الحفلات تبدأ فى الثامنه مسائا على المحكي (1) ،ويشارك بها ، سعيد الارتيست وفرقته ، عازف الجيتار شريف مصطفى ، الطنبورة البورسعيدية ، بغدادى باند بقيادة المايسترو مجدى بغدادى ، عمدان النور ، فتحى سلامة وفرقته شرقيات ، ويف جاز باند ، فرقة المولوية المصرية بقيادة عامر التونى ، عازفة الهارب منال محيى الدين ، اوركسترا القاهرة الاحتفالى مع سوليست الاوبرا بقيادة المايسترو طارق مهران ، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز ، حفل للفلامنكو الاسبانى والمطربة عزة بلبع .

> وتضيف. ثم تنتقل الفعاليات الي مسرح المحكي ( 2) بداية من العاشرة مسائا ،وويحييها حسب ترتيب الحفلات ايهاب توفيق ، نادية مصطفى ، السورى مجد القاسم ، لؤى ، خالد سليم ، محمد الحلو ، مدحت صالح ، التونسية غالية بن على ، ايمان البحر درويش وعلى الحجار .