إصابة 12 شخص في مشاجرة على مسقي مائي بأخميم في سوهاج‎

اصيب 12 شخص في مشاجرة علي مسقي مائي بناحية عرب الاطاولة – دائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء أحمد ابو الفتوح مدير أمن سوهاج قد تلقي أخطاراً من مركز شرطة أخميم بوقوع مشاجرة بناحية عرب الاطاولة – دائرة المركز، وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز.

وبالفحص تبين أنها بين كل من ”طرف أول”، سري هدهد عبد الحليم عثمان 47 سنة عامل، كمال سري هدهد عبد الحليم 25 سنة عامل، محمود سري هدهد عبد الحليم 18 سنة عامل 4- عمر هدهد عبد الحليم عثمان 29 سنة عامل، وهدهد عبد الحليم عثمان 69 سنة عامل مصابين ” بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم “.

و “طرف ثان”، محمد حامد على حامد 53 سنة معاون نظافة، مرعي على حامد على 28 سنة سائق، إيهاب عبد الرحيم حامد على 36 سنة أمين شرطة بقسم الكوثر [ راحة خدمة ]، وعبد الرحيم حامد على 67 سنة بالمعاش، علي حامد على 61 سنة عامل، يونس عبد الرحيم حامد على 29 سنة سائق ،يحي علي حامد علي 29 سنة سائق مصابين ” بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ” تم حجزهما بمستشفي سوهاج الجامعي ، حسام محمد حامد على 26 سنة سائق.

والطرفان يقيمان بذات الناحية عدا الثالث من الطرف الثاني له محل إقامة آخر الدهار – قسم ثان الغردقة البحر الأحمر 00 سبب المشاجرة نزاع علي مسقي مائي.

وبسؤال طرفي المشاجرة تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها.