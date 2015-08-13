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تشيع جثمان الشهيد العريف عبدالرحمن البلوشي

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تشيع جثمان الشهيد العريف عبدالرحمن البلوشي تشيع جثمان الشهيد العريف عبدالرحمن البلوشي

شيعت جموع أبناء الوطن صباح اليوم (الخميس ) الشهيد العريف عبدالرحمن إبراهيم عيسى البلوشي الذي استشهد في حادث تدهور آلية نقل خلال أدائه واجبه الوطني اثناء تواجده في المملكة العربية الشقيقة للمشاركة في عملية إعادة الأمل ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة.

ووري جثمان الشهيد الثرى في مقبرة القصيص بدبي بعد أن أدى المشيعون صلاة الجنازة، وكان جثمان الشهيد وصل فجر الأمس إلى مطار البطين في أبوظبي على متن طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية والدفاع الجوي، يرافقه عدد من ضباط وضباط صف القوات المسلحة، وجرت المراسم العسكرية الخاصة لاستقبال الجثمان على أرض المطار حيث كان في مقدمة مستقبليه عدد من كبار ضباط وضباط صف القوات المسلحة.
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