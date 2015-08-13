برامج للتدريب المهني لتأهيل شباب المنيا

أعلنت مديرية القوى العاملة و الهجرة بالمنيا عن طرح برامج للتدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل للمساهمة في توفير فرص عمل و الحد من البطالة وذلك من خلال تنظيم دورات حرفية على المهن المتاحة بمركز التدريب المهني التابع للمديرية ومقره المنطقة الصناعية بالمنيا .

صرح وجيه منير وكيل وزارة القوى العاملة بالمنيا ، ان الدورات ستكون تحت إشراف مدربين متخصصين و تشمل ( تفصيل و خياطة ـ صيانة أجهزة منزلية ـ كهرباء تركيبات ـ تبريد و تكييف ـ صيانة الدش ـ صيانة المحمول ـ نجارة أثاث ) ويشترط فى المتقدم أن يكون متفرغاً و لا يعمل بالقطاع العام والحكومي ولا يتجاوز السن 35 عاماً .

وأشار إلى أن المركز يقدم شهادات تدريب معتمدة لمن يجتاز الاختبار النهائي وبدل انتقال عن كل يوم وهناك تأمين ضد إصابات العمل وكشف طبى وحوافز للمتفوقين موضحا انه على من يرغب في التدريب، والتقدم لمقر مديرية القوى العاملة بجوار مدرسة ناصف الإعدادية بالمنيا ولمزيد من الاستعلام يرجى الاتصال بهاتف المديرية 2364070.