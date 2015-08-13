محافظ المنيا يوافق على إدراج كوبري صفط الخمار لخطة العام الحالي

وافق اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا على إدراج كوبري صفط الخمار للخطة المالية للعام الحالي 2015-2016 واعتماد مبلغ قدره 2.3 مليون جنيه لتنفيذ الكوبري وذلك تلبية لطلبات المواطنين ونظراً للاحتياج الشديد للكوبري ،عقب تصدع الكوبري القديم والذي تم إغلاقه منذ شهور مما يمثل عبئاً شديداً علي الاهالى.

قال إسماعيل الفحام رئيس مدينة المنيا انه تم إخطار مديرية الري لعمل المقايسة اللازمة لكوبري صفط الخمار للطرح بالإضافة إلى إعداد مقايسة لعمل كوبري المشاة الواقع على ترعة منشأة الدهب أمام مجمع المدارس بقرية ههيا بمبلغ600 ألف جنيه تلبية لطلب الاهالى وتيسيراً عليهم .

وأضاف انه جارى العمل بكوبرى الحواصلية وفقاً للخطة المالية للعام الماضي باعتماد قدره 2 مليون جنيه، وتم استكمال باقي الاعتماد لخطة هذا العام بمبلغ قدره 5 مليون جنيه لاستكمال وانهاء الكوبرى لحل مشكلة اكثر من خمس قرى كائنة شرق ترعة الإبراهيمية .