طلاب معهد مصر للهندسة بالمنصورة يطالبون بالتحقيق فى واقعة رسوب الدفعة

حالة من الغضب عمت طلاب الفرقة الثانية شعبة الهندسة المدنية بمعهد مصر العالى للهندسة "السلاب"، الكائن بمدينة المنصورة، من تدنى نسبة النجاح التى وصلت إلى 28%.

وقال الطلاب، إن الدفعة يبلغ عدد المقيدين فيها 540 طالبًا، جميعهم راسبون ما عدا 160 طالبًا فقط، بالرغم من أن الراسبين كانوا حصلوا على تقديرات فى الفصل الدراسى الأول، فضلا عن كونهم من الطلاب المتفوقين دراسيًا.

وأكد الطلاب أنهم قدموا العديد من الشكاوى والتظلمات لرئيس المعهد، ولكن دون جدوى، مطالبًا بالعمل على مراجعة أوراق الإجابات للوقوف على النتائج الحقيقية للطلاب، خاصة أنه يوجد شبهة تعمد لترسيب الطلاب، على حد قولهم.

وأضاف الطلاب المتضررون، أن الإدارة بررت موقفها بأنها خصمت 10 درجات كانت قد أضافتها لثلاث مواد فى الفصل الدراسى الأول، بناءً على قرار من الوزارة.

وطالب الطلاب الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بضرورة التدخل وتشكيل لجنة حيادية، لمراجعة نتائجهم.