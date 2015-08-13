بالأسماء.. محافظ البحيرة يصدر حركة تغييرات واسعة بين رؤساء المدن

أصدر الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، اليوم، حركة تغييرات وتنقلات واسعة بين رؤساء المدن والقيادات التنفيذية بالبحيرة.

تم تكليف حامد محمود هبيلة رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، وسعد عبد الشافى غراب رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وسمير محمد عبد الحميد قاسم رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة حوش عيسى، ومحمود نصر الدين زغلول رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت،

>ومكرم محمود عبد القوى برغوت رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات، وإبراهيم السيد أحمد الشيمى رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

كما أصدر محافظ البحيرة قرارًا بندب أحمد كامل إبراهيم الأعرج نائب رئيس مركز ومدينة دمنهور للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير، وصلاح مسعود محمد فضل الله نائب ورئيس مركز ومدينة دمنهور للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة وادى النطرون، وإبراهيم محمد محمد صالح نائب رئيس مركز ومدينة الرحمانية للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، وخالد عبد المحسن عبد الحميد عمارة نائب رئيس مركز ومدينة كفر الدوار للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة ـبو حمص، وكامل على حسن غطاس نائب ورئيس مركز رشيد للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية.

وأبقت حركة التغيرات الجديدة على السيد مصطفى عيسى رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، وأحمد محمد السيد مشهور رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، وعطا عوض على سلامة رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، ومحمد معوض القرمة رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينه بدر.