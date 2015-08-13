محافظ أسيوط يعتمد المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط للحد من البناء العشوائى

اعتمد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، مشروع المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط بعدد 9 خرائط لـ9 مناطق بالمدينة، وذلك بناءً على قرار وزير الإسكان رقم 701 باعتماد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسيوط فى نوفمبر 2014 واعتماد الحيز العمرانى لمدينة أسيوط بتاريخ 10 مارس 2010 بمساحة 4111 فدانا.

وقال المحافظ إن المشروع سيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده بديلاً عن المجالس الشعبية المحلية على أن يتم نشره فى الجريدة الرسمية تمهيداً للعمل به، مشيراً إلى أن العمل بمشروع المخطط التفصيلى سيعود بالفائدة على أهالى المحافظة فى إعداد مشروعات التقاسيم واستخراج التراخيص اللازمة للبناء للحد من البناء العشوائى.

وأكدت المهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، أن المخطط التفصيلى لمدينة أسيوط والذى تم اعتماده يشمل 9 مناطق هى مدينة المعلمين والزواتين ومابين المعلمين ومدينة الأربعين وجامعة الأزهر وجامعة أسيوط "حوض الربع" ونزلة عبد اللاه والوليدية والسادات وغرب البلد مشيدة بالجهد المبذول من مجموعة العمل التى ساهمت فى إخراج المشروع فى صورته النهائية ومنها إدارات التخطيط العمرانى والمتابعة والإسكان والإدارات الهندسية بالأحياء والشئون القانونية وهيئة التخطيط العمرانى.