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ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش بالغردقة

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ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش بالغردقة ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش بالغردقة
تمكنت مباحث أول الغردقة من ضبط عاطل يتاجر فى المواد المخدرة "حشيش"، وضبط وبحوزته كمية كبيرة منها، حرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر تلقى إخطارا من الرائد أسامة مهران معاون مباحث قسم شرطة أول الغردقة بتمكن النقيبين أحمد فخر وحسن حماد من ضبط المدعو "عبد المنعم.أ. ف" عاطل مقيم منيا القمح الشرقية وبحوزته 25 قطعة حشيش متوسطة الحجم ومبلغ مالى 1100 جنيه و3 دولارات وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته لها بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون للتواصل مع عملائه.

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مصر 365