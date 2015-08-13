بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعات مياه الشرب بمدينتى القرنة والبياضية

قاد محافظ الأقصر محمد بدر، اليوم الخميس، جولة تفقدية لعدد من مشروعات مياه الشرب بمدينتى البياضية والقرنة، وذلك للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وللتأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كلا من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى والمقاولين العرب والأملاك والإدارة الهندسية والطب الوقائى ورؤساء مدن البياضية والطود والقرنة، وبدأت الجولة بتفقد موقع محطتى البغدادى والحبيل بمدينة البياضية المقرر إنشاؤهما على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 6 ملايين جنيه بواقع 3 ملايين جنيه لكل محطة.

كما تفقد محافظ الأقصر محطة مياه غرب الأقصر الجديدة، التى من المقرر أن تنتج 400 لتر فى الثانية والتى تمت إقامتها على مساحة 8 أفدنة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 90 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 80%.

وطالب بدر بضرورة التأكد من سلامة عينات المياه ومطابقتها لتعليمات وزارة الصحة ومتابعة التعليمات المستديمة الخاصة بالتشغيل والصيانة بشكل دائم ومستمر للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة، وعلى هامش جولته فى مدينة القرنة قام بتفقد الخدمات الأمنية بمنطقتى معبد حتشبسوت ووادى الملوك، حيث أمر بتعديل وتكثيف نظام الإضاءة الليلية بهما بما يتناسب مع طبيعة المنطقة الأثرية، وتوفير المظلات والتهوية اللازمة بالبازارات المحيطة ولأفراد الحراسة بالمنطقتين.

كما تفقد وحدة مرور البر الغربى التابعة لإدارة مرور الأقصر، ومجزر القرنة تحت الإنشاء الذى يضم صالتين للذبح ومعمل وثلاجات ومظلات حديثة مجهزة لاستقبال الحيوانات ورصيف للشحن.



>