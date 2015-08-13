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الفيوم تتسلم أول سيارة لكبس وتجميع القمامة

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الفيوم تتسلم أول سيارة لكبس وتجميع القمامة الفيوم تتسلم أول سيارة لكبس وتجميع القمامة
وصلت إلى محافظة الفيوم أول سيارة لكبس وتجميع القمامة فى إطار بروتوكول التعاون المبرم بين محافظة الفيوم والهيئة العربية للتصنيع لتزويد المحافظة بمنتجات الهيئة التى تخدم التنمية المحلية.

وقد قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، يرافقه اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة بتفقد السيارة الجديدة، واستمع لشرح حول كيفية عملها وإمكانياتها، حيث تستوعب 18 مترا مكعبا من القمامة المضغوطة بما يعادل حمولة 3 سيارات من نفس الحجم.

وأشار محافظ الفيوم أن هذه السيارة واحدة ضمن 3 سيارات أخرى من نفس النوع إضافة إلى سيارتين لتنظيف الشوارع سوف تصل المحافظة خلال أيام فى إطار البروتوكول الذى تم توقيعه مع الهيئة العربية للتصنيع، مضيفاً أن المحافظة بدأت فى تحديث منظومة النظافة بالآلات والمعدات الحديثة والسيارات المجهزة، كما سيتم تزويد المحافظة بـ500 صندوق لجمع القمامة.

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مصر 365