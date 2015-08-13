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1167 راكبا يغادرون ميناء نويبع و86 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ

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1167 راكبا يغادرون ميناء نويبع و86 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ 1167 راكبا يغادرون ميناء نويبع و86 سائحا يغادرون ميناء شرم الشيخ
قال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن ميناء نويبع استقبل اليوم العبارة برنسيسة وعلى متنها 251 راكبًا، و3 سيارات، وغادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 553 راكبًا و21 سيارة و2 باص جيت.

وأضاف عبد الرحيم، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة برنسيسة وعلى متنها 629 راكبًا، و9 سيارات، و2 باص جيت، والسفينة بريدج، وعلى متنها 20 براد و9 تريلات و2 قاطرة بمقطورة، كما غادر الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 614 راكبًا و11 سيارة و250 طرد سمك و136 طرد أجزاء موبيليا.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم رحلتى مغادرة واستقبال العبارة نيوتاليس وعلى متنها 86 سائحًا لممارسة الغوص والرياضات المائية.

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مصر 365

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