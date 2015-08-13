أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأمن يسمح «للإعلام» بتغطية النطق بالحكم في «ترحيلات ابو زعبل»

Google+ Print
الأمن يسمح «للإعلام» بتغطية النطق بالحكم في «ترحيلات ابو زعبل» الأمن يسمح «للإعلام» بتغطية النطق بالحكم في «ترحيلات ابو زعبل»

المتهمين في قضية ترحيلات ابو زعبل

وافقت الأجهزة الأمنية، لجميع وسائل الاعلام والصحفيين والمصورين، دخول قاعة محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لتغطية وتصوير وقائع جلسة الحكم فى إعادة محاكمة نائب مأمور قسم الجديدة، الصادر بحقه حكمًا بالحبس 10 سنوات و3 آخرين في اتهامهم بالتسبب في مقتل 37 إخوانيًا عن طريق الخطأ في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل.

جاء ذلك بعد أن قامت الأجهزة الأمنية بمنع دخول المصوريين الصحفيين، ولكن بعد ورود تعليمات المحكمة بالسماح بدخولهم أمكن السماح لهم بالدخول لممارسة عملهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج وعضوية المستشارين حسام أيوب و سهيل نبيل.

كان النائب العام قد احال المتهمين بعدما استمعت النيابة العامة إلى 7 من المجني عليهم الذين نجوا من الحادث، علاوة على 40 شخصًا آخرين من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين وخبير وزارة العدل الذي أعد تقريرًا أورد به أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة لا يتسع سوى لعدد 24 شخصًا، وأن السيارة غير صالحة لنقل عدد 45 شخصًا جرى ترحيلهم بصندوق حجزها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين شاب تعاملهم مع مأمورية الترحيلات المكلفين بها، الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز والإخلال الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين ولو كانوا متهمين.

وكانت محكمة جنح الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت بمعاقبه  نائب مأمور قسم مصر الجديدة عمرو فاروق، المتهم الأول في القضية  بالسجن 10 سنوات، و الحبس سنه مع الإيقاف لضباط القسم الثلاثة.

الا أن المتهمين استانفوا على الحكم، فصدر قرار محكمه الجنح المستأنفه بإلغاء الاحكام عنهم جميعًا، وإعادة القضية إلى النيابة العامة فتقدمت الأخيرة بطعن على الحكم أمام محكمة النقض و قضت المحكمة بقبول الطعن وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

وزيرة الاستثمار: وفد أمريكي يزور مصر للإطلاع على مشاريع التنمية

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري

مساء الأنوار: مقابلات مع المدير الفني وبعض لاعبي فريق كمبالا سيتي قبل المباراة أمام النادي المصري