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مصرع مواطنين في حادث تصادم 3 سيارات ببني مزار في المنيا

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مصرع مواطنين في حادث تصادم 3 سيارات ببني مزار في المنيا مصرع مواطنين في حادث تصادم 3 سيارات ببني مزار في المنيا

جثة- أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز بني مزار، حادث تصادم بين 3 سيارات مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة أخر.

تلقى مأمور مركز شرطة بنى مزار، إخطاراً من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الصحراوى الشرقى جنوب مدخل قرية الشيخ فضل، وبالإنتقال والفحص تبين أن الحادث وقع بين السيارة رقم 49694 نقل البحيرة وسيارة 8975 ل و ا نقل، والسيارة رقم 2971 نقل.

وتبين أنه أثناء سير السيارة الأولى فى إتجاة القاهرة، أختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أدى لإصطدامها بالسيارتين الأخرتين أثناء توقفهم بجانب الطريق.
> أسفر الحادث عن وفاة كلاً من، عبد العال محمد إبراهيم 31 سنة، ومقيم كفر الشيخ، وعبد الناصر محمد محمد 38 سنة، ومقيم كفر الشيخ وإصابة شخص مجهول الهوية بجروح وكدمات.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى بنى مزار العام، وحرر محضراً بالحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.

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