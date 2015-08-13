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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعات مياه الشرب بمدينتى البياضية والقرنة

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بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعات مياه الشرب بمدينتى البياضية والقرنة بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد مشروعات مياه الشرب بمدينتى البياضية والقرنة

 

قام محافظ الأقصر محمد بدر، بجولة تفقدية لعدد من مشروعات مياه الشرب بمدينتى البياضية والقرنة، للوقوف على سير العمل بتلك المشروعات وللتأكد من جودة وسلامة المياه المنتجة.

ورافق المحافظ خلال الجولة كل من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمقاولين العرب والأملاك والإدارة الهندسية والطب الوقائى ورؤساء مدن البياضية والطود والقرنة.

وبدأت الجولة بتفقد موقع محطتى البغدادى والحبيل بمدينة البياضية المقرر إنشائهما على مساحة 10 أفدنة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 6 مليون جنيه بواقع 3 ملايين جنيه لكل محطة.

وتفقد المحافظ محطة مياه غرب الأقصر الجديدة، التى من المقرر أن تنتج 400 لتر فى الثانية والتى تمت إقامتها على مساحة 8 أفدنة بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 90 مليون جنيه، ووصلت نسبة تنفيذها إلى أكثر من 80%.

وطالب “بدر” بضرورة التأكد من سلامة عينات المياه ومطابقتها لتعليمات وزارة الصحة ومتابعة التعليمات المستديمة الخاصة بالتشغيل والصيانة بشكل دائم ومستمر للوصول إلي أعلي مستوي من الكفاءة.

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