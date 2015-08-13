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وزير الدفاع اللبنانى يحذر من تضرر الجيش من عدم صرف بعض المخصصات

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وزير الدفاع اللبنانى يحذر من تضرر الجيش من عدم صرف بعض المخصصات وزير الدفاع اللبنانى يحذر من تضرر الجيش من عدم صرف بعض المخصصات
حذر وزير الدفاع اللبنانى سمير مقبل من أن المؤسسة العسكرية اللبنانية ستتعرض للضرر جراء عدم صرف الاعتمادات الخاصة بالتغذية والأمور اللوجستية بسبب عدم توصل مجلس الوزراء اللبنانى لأية قرارات.

وقال مقبل فى تصريح صحفى اليوم بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اللبنانى إنه "فى ظل عدم التوصل لأى قرارات بالجلسة، أنا مضطر لاطلاع الرأى العام على الضرر الذى سيطال المؤسسة العسكرية جراء عدم صرف الاعتمادات الخاصة بالتغذية والامور اللوجستية، للعسكريين الذين يدافعون عن لبنان وهم متأهبون بجميع المواقع".

ولفت الى أنه قرر تأجيل تسريح قائد الجيش اللبنانى العماد جان قهوجى هذا الشهر وقبل موعد انتهاء خدمة قهوجى فى سبتمبر لمنع ووقف التداول فى شئون الجيش فى الإعلام وبين السياسيين.
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