صحيفة إسبانية تدعو للتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب بعد مقتل الرهينة الكرواتى

قالت صحيفة لاريبليون الإسبانية على موقعها الإلكترونى تحت عنوان " الغرب يستعد للتدخل مرة أخرى فى ليبيا"، إن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا يستعدون للتدخل مرة أخرى فى ليبيا بدعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، وحذرت من أن تنظيم داعش أصبح وجوده فى أفريقيا وشيكا، مشيرة إلى أن مقتل الكرواتى فى مصر ، مما يجعل هناك ضرورة ملحة لإنهاء هذا التهديد والتعاون الدولى فى مكافحة الإرهاب .

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ فشل محاولة للتدخل فى ليبيا فى فبراير الماضى ويخطط الغرب أن يكون هناك حجة جديدة - والآن تكون هذه الحجة أهداف تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا- للقيام بالتدخل فى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن تنظيم داعش يواصل انتشاره فى منطقة المغرب العربى، وأصبح يستغل ليبيا البلد الأكبر بوجود الأصوليين الإسلاميين الذين لديهم ميليشيات تسيطر على البلدات الصغيرة فى الشمال وهذا الوضع خاصة فى ليبيا أصبح يقلق أوروبا حيث يمثل تهديدا أمنيا بالنظر إلى التدفق المستمر من الهجرة.

وقالت الصحيفة، إن ليبيا تعيش حالة من الاضطراب الاجتماعى المستمر والتى ترد بشكل ملحوظ سياسيا فى فراغ السلطة.

وأضافت أن ليبيا هى الدولة التى لديها أكبر احتياطى للنفط فى القارة الأفريقية بأسرها، وهذا ليس تفاصيل صغيرة، حيث إن من خلال تاريخ الغرب فإنه يدخل دائما فى البلدان ذات الموارد النفطية الكبيرة.