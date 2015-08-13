صحيفة إسبانية تدعو للتعاون الدولى لمكافحة الإرهاب بعد مقتل الرهينة الكرواتى

وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ فشل محاولة للتدخل فى ليبيا فى فبراير الماضى ويخطط الغرب أن يكون هناك حجة جديدة - والآن تكون هذه الحجة أهداف تنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا- للقيام بالتدخل فى ليبيا.
وأوضحت الصحيفة أن تنظيم داعش يواصل انتشاره فى منطقة المغرب العربى، وأصبح يستغل ليبيا البلد الأكبر بوجود الأصوليين الإسلاميين الذين لديهم ميليشيات تسيطر على البلدات الصغيرة فى الشمال وهذا الوضع خاصة فى ليبيا أصبح يقلق أوروبا حيث يمثل تهديدا أمنيا بالنظر إلى التدفق المستمر من الهجرة.
وقالت الصحيفة، إن ليبيا تعيش حالة من الاضطراب الاجتماعى المستمر والتى ترد بشكل ملحوظ سياسيا فى فراغ السلطة.
وأضافت أن ليبيا هى الدولة التى لديها أكبر احتياطى للنفط فى القارة الأفريقية بأسرها، وهذا ليس تفاصيل صغيرة، حيث إن من خلال تاريخ الغرب فإنه يدخل دائما فى البلدان ذات الموارد النفطية الكبيرة.