المحال بجنوب سيناء تغلق أبوابها احتجاجا على الانفلات الأمنى

أغلق اليوم "السبت"، أصحاب المحلات بمدينة أبورديس بمحافظة جنوب سيناء محالهم، احتجاجا على خطف 6 عمال فى حادثين منفصلين، وزيادة الانفلات الأمنى، وطالبوا برحيل مأمور قسم أبو رديس.

وأعرب المحتجون عن استيائهم الشديد من حالة الانفلات الأمنى المنتشرة لدرجة وصلت إلى حد خطف 3 فنيين منهم ميكانيكى يدعى، السعيد مجدى وصاحب "مزيته " منذ مساء أول أمس أمام ورشتهم.

ولم تمر 24 ساعة على الحادث الأول وإطلاق سراح المختطفين، حيث وقع الحادث الثانى وتم أمس اختطاف 3 عاملين بمحطة وقود التعاون بأبو رديس ثم أطلق سراحهم بعد توبيخهم وضربهم، وأيضا السطو على مخزن مواد غذائية للمواطن عادل الحسينى.

وأكد عدد من أصحاب المحال المحتجين أنهم تلقوا تهديدات من جهات مجهولة بفتح المحلات، ومنع تلك الاحتجاجات أو الاعتداء عليهم فى حالة استمرار غلقها، وحرر المحتجون محضرا بقسم شرطة أبورديس طالبوا فيه بتوفير الحماية لهم ولمحالهم.