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النيابة تحقق مع عامل ضبط بحوزته 39 قطعة أثرية قبل بيعها فى المنيا

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النيابة تحقق مع عامل ضبط بحوزته 39 قطعة أثرية قبل بيعها فى المنيا النيابة تحقق مع عامل ضبط بحوزته 39 قطعة أثرية قبل بيعها فى المنيا
تباشر النيابة العامة التحقيق فى واقعة ضبط عامل بحوزته 39 قطعة أثرية ترجع للعصر الفرعونى واليونانى.

كانت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء أحمد مصطفى شاهين تمكنت من ضبط 39 قطعة أثرية بحوزة عامل بمحافظة المنيا داخل منزله بقصد الاتجار.

كانت وردت معلومات للعقيد عبد السميع فرغلى رئيس مباحث سياحة وآثار المنيا بقيام "فرغلى . أ" 22 سنة عامل بحوزة قطع أثرية للاتجار فيها على هواة مقتنى القطع الآثارية، وبعرض المعلومات والواقعة على اللواء علاء السباعى مدير مباحث شرطة السياحة والآثار كلف بتشكيل فريق بحث وإعداد مأمورية لضبط المتهم بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا وقطاع الأمن العام.

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة منزل المتحرى عنه وبتفتيش منزله تم ضبط 39 قطعة أثرية عبارة عن 11 تمثالا من البورسلين على شكل آدمى عليها كتابات باللغة الفروعنية يتراوح طولها من 10 إلى 15 سم ترجع للعصر الفرعونى و8 تماثيل صغيرة اللحجم على شكل آدامى ترجع للعصر الفرعونى و20 قطعة عملة من المعدن ترجع للعصر اليونانى، تحرير محضر بالواقعة وإرسال المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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مصر 365