إخماد حريق بشركة تصنيع وصيانة مراكب صيد بالأدبية بالسويس

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنطقة الحرة بالأدبية بالسويس، من السيطرة على حريق نشب فى معدات شركة "طرطور" لتصنيع وصيانة مراكب الصيد بالمنطقة الحرة بالأدبية.

وكان اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس تلقى إخطارا بنشوب حريق بمعدات شركة "طرطور" لتصنيع وصيانة المراكب بالمنطقة الحرة بالأدبية أثناء قيام العمال بأعمال اللحام، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده سريعا دون أن يمتد للمراكب والمعدات الخشبية.

وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجار التحقيق بالنيابة العامة بالسويس والاستماع إلى أقوال الشهود فى الحادث.

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