معركة بالأسلحة النارية لخلاف على أرض تنتهى بمقتل شخص وإصابة آخرين بالصف

شهد مركز الصف بجنوب الجيزة مشاجرة عنيفة بالأسلحة النارية بين عائلتين، استمرت لما يقرب من 3 ساعات، وذلك للخلاف على قطعة أرض بدائرة المركز، وأسفرت الاشتبكات عن مصرع شخص و إصابة آخرين من طرفى النزاع.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الصف بلاغا من الأهالىن بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين، أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة آخرين، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وألقت القبض على 2 من طرفى المشاجرة وتمت إحالتهما للنيابة

على جانب آخر فتح المستشار حسام نصار مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة، تحقيقات موسعة حول الواقعة، وأمر بتحريز الأسلحة النارية التى تم ضبطها بمحل الواقعة، وحبس متهمين من طرفى المشاجرة 4 أيام على مة التحقيق، ودفن وتشريح جثمان الشخص الذى لقى مصرعه فى الأحداث.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها وسرعة تحديد هوية باقى الجناة لسرعة ضبطهم وإحضارهم.

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