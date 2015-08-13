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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته ضربا بلوح خشبى فى البساتين

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تجديد حبس المتهم بقتل زوجته ضربا بلوح خشبى فى البساتين تجديد حبس المتهم بقتل زوجته ضربا بلوح خشبى فى البساتين
جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين، اليوم الخميس، حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل زوجته بسبب تأخرها فى العودة إلى المنزل.

وكشفت تحريات ضباط مباحث البساتين، أن المتهم نشبت بينه مشاجرة وبين زوجته المجنى عليها لتأخرها فى العودة إلى المنزل، حيث إنها تعمل خادمة، وأثناء معاتبته لها نشبت بينهما مشادة كلامية قام على إثرها بالاعتداء عليها بلوح خشبى حتى فارقت الحياة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، فحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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مصر 365