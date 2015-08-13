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القبض على ميكانيكى يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم

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القبض على ميكانيكى يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم القبض على ميكانيكى يتزعم تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه فى الهرم
ألقى ضباط قسم الهرم بمساعدة الأهالى القبض على ميكانيكى يتزعم تشكيلا لسرقة المواطنين بالإكراه فى المنطقة.

كان تلقى قسم شرطة الهرم برئاسة المقدم مروان مشرف رئيس المباحث إخطارا من الأهالى بضبط لص وعلى الفور تحركت قوة من القسم للقبض عليه.

وأكد محمد فكرى محمد مختار 31 سنة محاسب أنه أثناء سيره بالشارع فوجئ بشخصين يستقلان دراجة نارية حاولا سرقة هاتفه المحمول تحت تهديد السلاح وتمكن بمساعدة الأهالى من ضبط إحداهما "سعيد س" 16 سنة ميكانيكى وعثر بحوزته على فرد خرطوش عيار 12 مم ومطواة والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث بالاشتراك مع المتهم الهارب "إسلام ح" 16 سنة عاطل، وتكثف أجهزة الأمن بإشراف العميد درويش حسين رئيس قطاع الغرب جهودها للقبض على المتهم الهارب.

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مصر 365