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ضبط 66 قضية متنوعة والقبض على 12 متهما فى حملة أمنية مكبرة بالوراق

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ضبط 66 قضية متنوعة والقبض على 12 متهما فى حملة أمنية مكبرة بالوراق ضبط 66 قضية متنوعة والقبض على 12 متهما فى حملة أمنية مكبرة بالوراق
شنت مباحث الوراق برئاسه المقدم محمد أبو القاسم بإشراف العميد محيى سلامة مفتش قطاع شمال الجيزة، حملة أمنية مكبرة على دائرة القسمن من أجل تطهير المنطقة من أى مخالفات أو أى عناصر تثير الشغب قبل ذكرى فض ميدانى رابعة والنهضة غدا الجمعة.

وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من القضايا الجنائية والسياسية، حيث تم ضبط 8 تجار مخدرات و 9 متعاطين للمواد المخدرة و 4 قضايا إحراز سلاح نارى وخرطوش و7 قضايا إحراز سلاح أبيض.

كما نجح ضباط المباحث فى القبض حل قضيتى سرقة بالإكراة والقبض على المتهمين فيها، ونجحوا فى القبض على 4 من عناصر الإخوان المتهمين بالتحريض وإثارة الشغب والاشتراك فى المسيرات.

وفى نطاق مراقبة المراكب النيلية، تمكن الضباط من القبض على 7 متهمين بتسيير 7 مراكب نيلية بدون رخصة و3 عاطلين يتلقون الكارتة "إتاوة "بدون ترخيص و ضبط 8 من المتهمين بتهديد الأمن والسلم العام.

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تمكنت وحدة تنفيذ الأحكام بالقسم برئاسة النقيب يوسف رشوان معاون مباحث القسمن من ضبط عدد من الأشخاص الصادر ضدهم أحكام بالحبس "جزئى - مستأنف -غرامات – مخالفات"، حيث تم ضبط 6 هاربين من تنفيذ حكم جناية و 2 هاربين من تنفيذ حكم بالأشغال الشاقة المؤبد و 6 سيارة بارتكاب مخالفة السير عكس الاتجاه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وأمر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإحالتهم للنيابة لتولى التحقيق.
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