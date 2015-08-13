بيلي جويل وزوجته يستقبلان طفلتهما الأولى

ذكرت صحيفة people الأمريكيّة أنّ العازف والكاتب الأمريكي Billy Joel استقبل، يوم الأربعاء، طفلته الثانية، والأولى من زوجته Alexis Roderick.

وكشفت الصحيفة نفسها أنّ Joel البالغ من 66 عاماً و Alexis التي تصغره بـ 33 سنة، أطلقا على مولودتهما إسم Della Rose Joel.

وأكد Billy لصحيفة People إنّه سعيداً جدّاً بانضمام فرد جديد إلى عائلته الصغيرة والدافئة.

يشار إلى أنّ Billy Joel و Alexis Roderick تزوّجا في تموز- يوليو من العام الحالي، وأقاما حفل زفافهما داخل حديقة منزل العريس في جزيرة Long Island الأمريكيّة.

وأغرب ما في الأمر كان، حينها، هو أنّ حفل الزفاف كان مفاجأة للحاضرين، حيث أنّ Billy والعروس احتالا على الأهل والاصدقاء وقاما بدعوتهما بحجة الاحتفال بعيد استقلال الولايات المتحدة الأمريكيّة (4 تموز- يوليو).

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ Billy Joel لديه إبنة تدعى Alexa Ray من زوجته العارضة السابقة Christie Brinkley.

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