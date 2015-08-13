أخبار عاجلة

مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
صور| تواصل احتفالات الطرق الصوفية بالرجبية في طنطا -
مساء dmc - د. عبد العزيز السيد : الدواجن أرخص بروتين حيواني ويجب أن نسعى لتحسين سياسات الإنتاج -
مساء dmc - طه حسين : في مصر يسهل إتهام التاجر بالجشع بدل محاسبته -
مساء الأنوار: مداخلة وتصريحات ك. محمد حلمي بعد الهجوم عليه من أحد لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: جانب من المؤتمر الصحفي بالترويج لكأس أوروبا في مصر -
مساء الأنوار: رسالة الإعلامي مدحت شلبي لـ عماد متعب بشأن مستقبله الكروي -
وسائل إعلام هولندية: تركيا تمنع هولنديين من مغادرة أراضيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

زراعة الوادى الجديد: تركيب شبكات الرى المطور على 20 بئرا زراعية بالمحافظة

Google+ Print
زراعة الوادى الجديد: تركيب شبكات الرى المطور على 20 بئرا زراعية بالمحافظة زراعة الوادى الجديد: تركيب شبكات الرى المطور على 20 بئرا زراعية بالمحافظة
قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد اليوم الخميس، إن المديرية بالتعاون مع وزارة الرى والإدارة العامة للمياه الجوفية والرى بالمحافظة، قد انتهت من تنفيذ شبكات للرى المطور لـ10 آبار زراعية والتى تم فيها تركيب شبكات الرى بالتنقيط والرشاشات، وذلك فى أطر خطة المحافظة لتعميم تجربة الرى الحديث حفاظا على مياه الخزان الجوفى، مؤكدا على أن المديرية تستعد للبدء فى إنشاء 10 شبكات أخرى كمرحلة ثانية من التجربة التى حققت نجاحًا كبيرًا فى المرحلة الأولى.

وفى سياق متصل، أكد عبد الوهاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مديرية الزراعة قد بدأت فى توزيع الأسمدة لمحاصيل العروة النيلية على المزارعين من خلال الإدارات الزراعية فى جميع مراكز المحافظة مشيرا إلى أن المديرية لديها اكتفاء كامل من الأسمدة الزراعية بنسبة 100% وتقوم بتوزيعها على المزارعين وفقا للمقررات الخاصة بالحيازات الزراعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365