زراعة الوادى الجديد: تركيب شبكات الرى المطور على 20 بئرا زراعية بالمحافظة

قال الدكتور محسن عبد الوهاب وكيل وزارة الزراعة بالوادى الجديد اليوم الخميس، إن المديرية بالتعاون مع وزارة الرى والإدارة العامة للمياه الجوفية والرى بالمحافظة، قد انتهت من تنفيذ شبكات للرى المطور لـ10 آبار زراعية والتى تم فيها تركيب شبكات الرى بالتنقيط والرشاشات، وذلك فى أطر خطة المحافظة لتعميم تجربة الرى الحديث حفاظا على مياه الخزان الجوفى، مؤكدا على أن المديرية تستعد للبدء فى إنشاء 10 شبكات أخرى كمرحلة ثانية من التجربة التى حققت نجاحًا كبيرًا فى المرحلة الأولى.

وفى سياق متصل، أكد عبد الوهاب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن مديرية الزراعة قد بدأت فى توزيع الأسمدة لمحاصيل العروة النيلية على المزارعين من خلال الإدارات الزراعية فى جميع مراكز المحافظة مشيرا إلى أن المديرية لديها اكتفاء كامل من الأسمدة الزراعية بنسبة 100% وتقوم بتوزيعها على المزارعين وفقا للمقررات الخاصة بالحيازات الزراعية.