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كيف يمكن أن نتعامل مع مريض يعانى من دوالى المرئ؟

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كيف يمكن أن نتعامل مع مريض يعانى من دوالى المرئ؟ كيف يمكن أن نتعامل مع مريض يعانى من دوالى المرئ؟

أرسل قارئ يسأل، والدى يعانى منذ فترة من الإصابة بالدوالى فى المرئ ويعانى من قئ مستمر بالدم وحالته حرجة فماذا أفعل؟

الدكتور محمد المغاورى استشارى الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى ينصح السائل بضرورة نقل المريض إلى المستشفى للكشف على حالته، ويقوم الطبيب حينها بإجراء منظار على الحالة وإذا تأكد أن الحالة تعانى من دوالى المرئ فسوف يقوم بحقن هذه الدوالى بمادة تعمل على وقف النزيف.

وأشار الدكتور محمد إلى ضرورة تفهم المريض أن هذا الحقن من الممكن جدا فى حالات كثيرة يكون حلا مؤقتا لأن الدوالى من الممكن أن تتكاثر وتظهر مرة أخرى إذا ما ضغط الوريد البابى بشدة مرة أخرى، وهنا يقوم الطبيب بحقن المريض مرة أخرى إذا ما حدث نزيف جديد.

وفى حالات أخرى، يقوم الطبيب بحقن الدوالى مرتين متتاليتين بين المرة الأخرى حوالى 3 أسابيع لمحاولة وقف النزيف بشكل نهائى.

أما عن أعراض هذه الإصابة بدوالى المرئ فيقول الدكتور محمد إن المريض يعانى من مشكلات كثيرة تتمثل فى ينزف لمريض بشدة وهناك نوعان من الحالات، قد تكون الإصابة خطيرة وهى التى يكون النزف فيها شديدا ويحدث قئ بالدم من الفم لهذا المريض، وقد يكون هينا فينزل مع البراز ويكون لونه فى أغلب الحالات أسود وهى الحالة الثانية.

وطبيعة المرئ أنه عبارة عن أنبوب فيه العديد من الأوعية الدموية والأوردة والشرايين وإذا حدث لها تمدد من الممكن أن تنفجر وتنزف بشدة، فيملأ الدم المعدة فيشعر بالغثيان ويقوم بالتقيؤ عبارة عن كميات كبيرة من الدماء.

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مصر 365