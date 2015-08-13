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تنظيم "داعش" يسيطر على ميناء سرت الليبى

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تنظيم "داعش" يسيطر على ميناء سرت الليبى تنظيم "داعش" يسيطر على ميناء سرت الليبى
أفادت قناة "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بأن تنظيم "داعش" سيطر على ميناء سرت الليبى.

يذكر أن تنظيم "داعش" بليبيا تبنى استهداف سيارة مفخخة عند بوابة "الستين" شرقى مدينة مصراتة، وقالت حسابات لعناصر التنظيم الإرهابى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن منفذ التفجير من العناصر التابعة له وهو سودانى الجنسية يدعى أبوعبد الله السودانى.
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