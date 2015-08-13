الإمارات تطلق اطول رحلة طيران بالعالم من دون توقف تستغرق 17 ساعة

> أعلنت شركة طيران الإمارات التابعة لدبى الخميس عن اطلاقها فى فبراير المقبل اول خط لها الى مدينة بنما فى اميركا الوسطى، ليكون هذا الخط المباشر اطول رحلة من دون توقف فى العالم.

وبحسب بيان للشركة، فان الرحلة التى ستنظم يوميا بين دبى وبنما اعتبارا من الاول من فبراير، ستستغرق 17 ساعة و35 دقيقة.

وأكدت الشركة ان "الخدمة الجديدة ستكون اطول رحلة من دون توقف فى العالم"، وستتم باستخدام طائرة بوينغ 777 - 200 ال آر، وهى طائرة متخصصة فى الرحلات طويلة.

وستكون الخدمة الى بنما اول خدمة للشركة الاماراتية الى اميركا الوسطى.

ومن اطول الرحلات المباشرة حاليا فى العالم، الخط بين دالاس الاميركية وسيدنى الاسترالية، (16 ساعة و55 دقيقة) وبين جوهانسبرغ الجنوب افريقية واتلانتا الاميركية (16 ساعة و40 دقيقة) اضافة الى الرحلة بين دبى ولوس انجليس الاميركية (16 ساعة و35 دقيقة).

لكن الرحلة بين دبى وبنما ستكون اطول رحلة تجارية مباشرة فى تاريخ الطيران المدني، اذ اوقفت الخطوط السنغافورية فى 2013 رحلة بين سنغافورة ونيوارك (نيو جيرزى بالقرب من نيويورك) مدتها 18 ساعة و50 دقيقية، كما اوقفت فى السنة نفسها خطا بين سنغافورة ولوس انجليس مدتها 18 ساعة وخمس دقائق.

وتملك طيران الامارات التى ساهمت مع طيران الاتحاد التابعة لابوظبى ومع الخطوط الجوية القطرية فى تحويل منطقة الخليج الى مركز عالمى رئيسى للطيران، اسطولا من 235 طائرة وتسير رحلات الى 147 وجهة فى مختلف القارات.

وتنتظر الشركة تسليم 274 طائرة جديدة طلبت شراءها من عملاقى صناعة الطيران الاميركى بوينغ والاوروبى ايرباص، وهى طلبيات تبلغ قيمتها 135 مليار دولار.

وتتوقع الشركة ان يتضاعف حجمها فى حلول العام 2020، وهى السنة التى ستستضيف فيها دبى المعرض الدولى "اكسبو 2020".

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