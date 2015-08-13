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الرئيس اليمنى يعود للرياض بعد زيارة للإمارات

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الرئيس اليمنى يعود للرياض بعد زيارة للإمارات الرئيس اليمنى يعود للرياض بعد زيارة للإمارات
عاد الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى إلى مقر اقامته المؤقت بالرياض بعد ظهر اليوم، قادما من أبو ظبى بعد زيارة لدولة الامارات العربية المتحدة استغرقت يومين.

وذكرت وكالة الانباء اليمنية أن الرئيس هادى أجرى خلال الزيارة محادثات مع الشيخ محمد بن زايد تناولت التطورات على الساحة اليمنية.

كما التقى هادى مع عدد من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية من أبناء الجالية اليمنية بالإمارات.
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