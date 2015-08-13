رئيس جامعة سوهاج يعتمد نتائج السنوات النهائية بالكليات

أعلن مجلس جامعة سوهاج النتائج النهائية للنجاح فى درجة البكالوريوس والليسانس، لعدد من الكليات بالجامعة، لدور يونيو 2015 بعد اعتمادها، وهى كليات العلوم، والآداب، التجارة، والزراعة، التعليم الصناعى، والتمريض، والهندسة.

وقال رئيس الجامعة إنه تمت الموافقة على منح درجة البكالوريوس فى العلوم لعدد 350 طالبا وطالبة بنسبة 82.54%، كما وافق المجلس على منح درجة الليسانس فى الآداب لعدد 1316 طالبا وطالبة بنسبة 84.79% انتظام، وعدد 105 بنسبة 44.87% انتساب، بالإضافة إلى عدد 37 طالبا وطالبة فى برنامج الترجمة بنظام الساعات المعتمدة بنسبة 80.43%.

وأضاف نور الدين أن المجلس وافق على منح درجة البكالوريوس في التجارة لعدد 715 طالبا وطالبة من الناجحين فى السنة النهائية دور يونيو 2015 بنسبة 66.64% انتظام، وعدد 121 بنسبة 27.5% انتساب.

ومن جانب آخر، وافق مجلس الجامعة على منح درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية لعدد 106 طلاب وطالبة شعبة الإنتاج الزراعى العام دور يونيو 2015م، بنسبة 85.48%، وكذلك منح المجلس درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى لعدد 183 طالبا من الطلاب الناجحين فى السنة النهائية دور يونيو 2015 بنسبة 94.81% .

كما وافق المجلس على منح درجة البكالوريوس فى التمريض لكلية التمريض دور يونيو 2015 لعدد 73 طالبا وطالبة بنسبة 92.40%.

ووافق المجلس على منح درجة البكالوريوس فى الهندسة دور يونيو 2015 للطلاب الناجحين فى السنة النهائية لعدد 86 طالبا وطالبة بنسبة 75.87%، وفيما يخص المعهد الفنى للتمريض وافق المجلس على منح درجة دبلوم فنى تمريض لطلاب الفرقة الثانية الملحقة بكلية التمريض بسوهاج دور يونيو 2015 لعدد 17 طالبا بنسبة 77.27% كل حسب التقدير الحاصل عليه.