رئيس جامعة سوهاج يعتمد نتائج السنوات النهائية بالكليات

وقال رئيس الجامعة إنه تمت الموافقة على منح درجة البكالوريوس فى العلوم لعدد 350 طالبا وطالبة بنسبة 82.54%، كما وافق المجلس على منح درجة الليسانس فى الآداب لعدد 1316 طالبا وطالبة بنسبة 84.79% انتظام، وعدد 105 بنسبة 44.87% انتساب، بالإضافة إلى عدد 37 طالبا وطالبة فى برنامج الترجمة بنظام الساعات المعتمدة بنسبة 80.43%.
وأضاف نور الدين أن المجلس وافق على منح درجة البكالوريوس في التجارة لعدد 715 طالبا وطالبة من الناجحين فى السنة النهائية دور يونيو 2015 بنسبة 66.64% انتظام، وعدد 121 بنسبة 27.5% انتساب.
ومن جانب آخر، وافق مجلس الجامعة على منح درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية لعدد 106 طلاب وطالبة شعبة الإنتاج الزراعى العام دور يونيو 2015م، بنسبة 85.48%، وكذلك منح المجلس درجة البكالوريوس فى التعليم الصناعى لعدد 183 طالبا من الطلاب الناجحين فى السنة النهائية دور يونيو 2015 بنسبة 94.81% .
كما وافق المجلس على منح درجة البكالوريوس فى التمريض لكلية التمريض دور يونيو 2015 لعدد 73 طالبا وطالبة بنسبة 92.40%.
ووافق المجلس على منح درجة البكالوريوس فى الهندسة دور يونيو 2015 للطلاب الناجحين فى السنة النهائية لعدد 86 طالبا وطالبة بنسبة 75.87%، وفيما يخص المعهد الفنى للتمريض وافق المجلس على منح درجة دبلوم فنى تمريض لطلاب الفرقة الثانية الملحقة بكلية التمريض بسوهاج دور يونيو 2015 لعدد 17 طالبا بنسبة 77.27% كل حسب التقدير الحاصل عليه.