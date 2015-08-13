عبور 30 سفينة من قناة السويس الجديدة اليوم بحمولة 1.4 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، عبور 51 سفينة اليوم الخميس قناة السويس بحمولة قدرها 2 مليون و706 آلاف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين، منهم 21 سفينة ضمن قافلة الشمال بحمولة قدرها 1,2مليون طن و30 سفينة ضمن قافلة الجنوب فى قناة السويس الجديدة بحمولة قدرها 1,4 مليون طن.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 21 سفينة بحمولة قدرها مليون و277 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC SAVONA بحمولة قدرها 158 ألف طن قادمة من إيطاليا ومتجهة إلى السعودية.

وعبر ت 30 سفينة من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون 429 ألف طن، وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات التابعة لهونج كونج CSCN STAR بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من ماليزيا ومتجهة إلى فرنسا.