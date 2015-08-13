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#أسرار_نيمار (4) – والده رفض انضمامه لريال مدريد وهو بعمر 14 سنة

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#أسرار_نيمار (4) – والده رفض انضمامه لريال مدريد وهو بعمر 14 سنة #أسرار_نيمار (4) – والده رفض انضمامه لريال مدريد وهو بعمر 14 سنة

نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور، هو لاعب كرة قدم ذو مهارة استثنائية فريدة من نوعها.

أهدافه تمتع الناظرين، مراوغاته تبهر المتابعين، سرعته وقدرته غير العادية على سحق المنافسين تذهل من هم لكرة القدم عاشقين.

في هذه السلسلة سنكشف عن بعض الأسرار التي لا يعلمها الكثيرون عن حياة هذا النجم البرازيلي الذي قدم موسما استثنائيا مع فريق السحرة، نادي برشلونة الإسباني.

وفي هذه المرة سنكشف النقاب عن السبب الذي منعه من اللعب في منافس برشلونة الأبدي، نادي القرن في أوروبا، ريال مدريد.

نيمار نال فرصة الانضمام واللعب في ريال مدريد وهو بعمر 14 سنة، سافر مع عائلته عام 2005 للعاصمة الإسبانية من أجل التوقيع للميرنجي.

لكن نيمار الأب رفض الأمر، وفضل أن يبقى إبنه صاحب الموهبة الفذة في البرازيل تحت أعين العائلة لعدة سنوات أخرى.

فكان هو السبب في عدم انتقال نيمار إلى ريال مدريد قبل أن يصبح لاعبا في برشلونة بسنوات كثيرة.

وذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية مبررات الأب لرفضه عرض الفريق الملكي بالقول:"نحن من عائلة متواضعة، وبالتالي ملتزمون بالقيم والمبادىء المتعارف عليها في المجتمع".

"رأينا أنه بحاجة إلى النضوج في البرازيل. هذا كان القرار الرئيسي الأول الذي كان لابد من اتخاذه".

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