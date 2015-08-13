كومباني: دي بروين لاعب استثنائي.. بالتأكيد سيكون إضافة قوية للفريق

أثنى فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على قدرات زميله في المنتخب البلجيكي كيفين دي بروين وأكد أنه سيكون إضافة قوية للفريق.

وقال قائد فريق "سيتيزينس" للصحفيين:"دعوني أوضح لكم أمرا، بالتأكيد هو لن يجعل الفريق أضعف مما هو عليه".

وأضاف "هو لاعب استثنائي. فريقنا سيزداد قوة بانتداب اللاعبين المناسبين في كافة المراكز".

وأردف "لاعبون مثل رحيم ستيرلينج وفابيان ديلف، مما رأيت منهما، سيمنحان الفريق شيئا مختلفا".

وحقق سيتي انطلاقة طبية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بالفوز خارج ملعبه على وست بروميتش ألبيون 3-0.