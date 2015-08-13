دينامو زغرب سيقف دقيقة حدادا على مقتل الرهينة الكرواتي في مصر

(إفي): أعلن نادي دينامو زغرب الكرواتي اليوم أنه سيقف دقيقة حداد قبل مباراته المقررة السبت المقبل بعد إعلان جماعة (ولاية سيناء) الجناح المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" قتل الرهينة الكرواتي، والذي كان أحد مشجعي نادي العاصمة.

وقال النادي، في بيان صادر عنه نشرته صحيفة (jutarnjiu list) على موقعها الالكتروني، "دينامو تلقى ببالغ الحزن النبأ المتعلق بمصير مشجعنا الكبير توميسلاف سالوبيك، والذي أنهى عمل إرهابي وحشي حياته".

وأشار "النادي والجماهير يعربان عن أصدق تعازيهما لأسرة توميسلاف"، موضحا أنه يعتزم الوقوف دقيقة حداد قبل انطلاق مباراته المقبلة المقررة السبت أمام سبليت.

ورغم أن الحكومة الكرواتية قالت إنها لا يمكنها تأكيد مقتل مواطنها المختطف منذ ثلاثة أسابيع في مصر، فإنها "تتخوف" من أن يكون النبأ صحيحا.

كانت الجماعة الجهادية قد نشرت في وقت سابق اليوم صورة للشاب الكرواتي المختطف منذ ثلاثة أسابيع توميسلاف سلوبك (30 عاما) بعد تعرضه للذبح وهو ما لم يتسن حتى الآن التأكد من صحته.

وكان سلوبك المتزوج ووالد لطفلين يعمل لصالح الشركة الفرنسية "CGG" فرع القاهرة وقد تم اختطافه في 22 يوليو الماضي.

وفي الخامس من أغسطس الجاري، أعلنت التنظيم مسئوليته عن اختطاف الرهينة، وأكد عزمه على قتله في غضون 48 ساعة ما لم تقم الحكومة المصرية بإطلاق سراح "السجينات المسلمات" في مصر.