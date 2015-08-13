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أس - بيكيه سخر من ريال مدريد أثناء الاحتفال بكأس السوبر

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أس - بيكيه سخر من ريال مدريد أثناء الاحتفال بكأس السوبر أس - بيكيه سخر من ريال مدريد أثناء الاحتفال بكأس السوبر

أشارت صحيفة أس الإسبانية أن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة سخر من ريال مدريد أثناء الاحتفال بالفوز بكأس السوبر الأوروبي يوم الثلاثاء.

وكان برشلونة قد فاز 5-4 على سيفيليا في كأس السوبر الأوروبي بعد مباراة ماراثونية استمرت لـ120 دقيقة.

وأكدت الصحيفة أن مدافع برشلونة قرر السخرية من ريال مدريد بعد الفوز مباشرة إذ قال "هيا بنا لنحتفل.. تبا لهؤلاء في مدريد (بترجمة أنيس عبيد) لنجعلهم يرونا ونحن نحتفل".

وهذه الحادثة ليست الأولى لبيكيه إذ سبق وأن سخر من كريستيانو رونالدو خلال احتفالات برشلونة بالفوز بالدوري الموسم الماضي.

حيث قام بيكيه بأخذ المايكروفون وقام بتوجيه الشكر للمغني الكولومبي كيفين رولدان والذي قام بالغناء في حفل عيد ميلاد كريستيانو رونالدو والذي سبب أزمة كبيرة في ريال مدريد بداية الدور الثاني.

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